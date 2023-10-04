نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختناق عشرات الطالبات في الأردن ومدير المدرسة يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيبت 45 طالبة بأعراض اختناق في مدرسة شمال غربي الأردن، الثلاثاء، نتيجة استنشاق مبيد حشري تم رشه على أرض زراعية مجاورة.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن الحادثة وقعت في مدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي مؤيد الشكور، إن 45 طالبة راجعن المستشفى على مدار يومين، وكانت تظهر عليهن أعراض اختناق من جراء "استنشاق مواد غريبة"، حسب موقع سكاي نيوز.

وأوضح الشكور أن 40 حالة منهن راجعن المستشفى، الثلاثاء، في حين راجعت 5 حالات أخرى المستشفى الإثنين، ليصبح المجموع الكلي للحالات 45.

وكشف مدير المستشفى أن الحالة الصحية لجميع الطالبات جيدة و"لا يوجد ما يثير الذعر"، مؤكدا بقاء 10 حالات منهن فقط داخل المستشفى "احترازيا"، وتحويل اثنتين لمستشفى الأمير راشد في مدينة إربد القريبة بناء على رغبة الأهالي.

وأضاف الشكور أن "استشاق الغازات المنبعثة من المبيدات الحشرية التي تم استخدامها في رش المزروعات كانت السبب وراء إصابة الطالبات بأعراض اختناق مؤقتة، أدت إلى نقلهن إلى المستشفى".