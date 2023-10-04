نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا وافقت على عقد اتفاق مع أرمينيا يسمح بتزويد يريفان بمعدات عسكرية.

وقالت كولونا خلال زيارتها لأرمينيا، يوم الثلاثاء، إن "فرنسا وافقت على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية لأرمينيا، لتكون قادرة على حماية نفسها".

وامتنعت الوزيرة عن الكشف مزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت عشية زيارة كولونا ليريفان، أن الوزيرة "ستكرر وقوف فرنسا إلى جانب أرمينيا" و"دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".