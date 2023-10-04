العالم اليوم - تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لـ"النواب الأميركي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 02:19 صباحاً - عين مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.

ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.

من هو باتريك ماكهنري؟