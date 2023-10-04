العالم اليوم - كيفن مكارثي بعد إطاحته من رئاسة مجلس النواب: أشعر بالارتياح!

انتم الان تتابعون خبر كيفن مكارثي بعد إطاحته من رئاسة مجلس النواب: أشعر بالارتياح! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 02:19 صباحاً - قال رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.

ولدى سؤاله من أحد الصحفيين عن شعوره بعد التصويت بعزله أجاب مكارثي لكن بحدة: "أشعر بالارتياح!"

وأكد مكارثي أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.