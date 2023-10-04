نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النيجر تتهم فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، فرنسا بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، رغم إعلانها الانسحاب.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال علي الأمين زين في تصريحات للصحفيين إن "فرنسا إلى جانب أعدائنا الآخرين، تعمل على زعزعة أمن واستقرار النيجر، وهو أمر واضح للجميع".

من جانبه، أكد وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا، الثلاثاء، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها بسحب قواتها من النيجر، مؤكدًا أن باريس تدعم الإرهاب في بلاده.

ولفت إلى أن المجلس العسكري في النيجر وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب قواته من النيجر.

واتهم رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، الجيش الفرنسي بالتخلي عن بلاده في مواجهة الإرهاب، في تصريحات للصحفيين، لم يتحدث فيها باللغة الفرنسية.

وقال تياني، في تصريحات بلغتي جيرما والهاوسا، اللغتين الأصليتين للنيجر، الأحد الماضي، إن القوات الفرنسية: "لم تفشل في مكافحة الإرهاب فحسب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين".

وأضاف تياني: "بما أن الفرنسيين، الذين كانوا معنا لمحاربة الإرهاب، توقفوا من جانب واحد عن التعاون معنا، فإن إقامتهم في النيجر تقترب من نهايتها".