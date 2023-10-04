العالم اليوم - تونس.. النيابة العامة تأمر بـ"التحفظ" على عبير موسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 05:23 صباحاً - قال محام إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت تحاول تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.

وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير "تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى". وقال نافع العريبي، محامي عبير موسي، إنه محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي". وكانت عبير موسي قالت في تسجيل مصور في وقت سابق الثلاثاء إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

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