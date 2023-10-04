العالم اليوم - البيت الأبيض: المساعدات لكييف ستنقطع بعد "بضعة أشهر"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 05:23 صباحاً - أعلن البيت الأبيض أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية ستنقطع في غضون "بضعة أشهر" ما لم يوافق الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويل جديدة لكييف.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "الحديث هنا، على الأرجح، عن بعضة أشهر تقريبا".

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