العالم اليوم - مساعدات أوروبية لإثيوبيا بقيمة 680 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 05:23 صباحاً - تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لإثيوبيا كانت قد أُرجأت بسبب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 في منطقة تيغراي بشمال البلاد.

ولقي الآلاف حتفهم وشُرد الملايين جراء الصراع الذي نشب بين الحكومة وقوات من منطقة تيغراي. وانتهى الصراع رسميا في نوفمبر الماضي.

وقالت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة إن القيود المفروضة على الوصول إلى تيغراي خلال الحرب دفعت بالعديد من سكان المنطقة البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى حافة المجاعة.

واتفاق السلام صامد إلى حد بعيد، لكن خبراء بالأمم المتحدة يقولون إن هناك فظائع لا تزال ترتكب منذ نهاية الحرب في تيغراي.

كما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو في منطقة أمهرة المجاورة، وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا خلالها.

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية يوتا أوربيلاينن للصحفيين في أديس أبابا إن "إثيوبيا منخرطة في عملية سلام وعدالة انتقالية وإصلاح. ويدعم الاتحاد الأوروبي هذه المسارات باستمرار".