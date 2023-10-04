العالم اليوم - يلين: أميركا تعتمد بشكل مفرط على الصين في سلاسل التوريد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 07:20 صباحاً - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها متفائلة للغاية إزاء آفاق الاقتصاد الأميركي، مضيفة أن أسعار الفائدة ستعود إلى مستويات طبيعية أكثر على المدى المتوسط.

وتعليقا على الذكاء الاصطناعي، قالت يلين إن التقدم في هذا المجال "سريع بشكل لا يصدق" ويمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وإنه يتعين عليها الحد من ذلك.

وأوضحت يلين بلادها أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، خاصة في منتجات الطاقة النظيفة وتحتاج إلى توسيع مصادر الإمداد.

وكررت يلين، التي كانت تتحدث خلال فعالية للرؤساء التنفيذيين لمجلة فورتشن في واشنطن، وجهة نظرها القائمة منذ فترة طويلة بأن الولايات المتحدة لا تريد الانفصال اقتصاديا عن الصين.

وقالت إنها لم تكن "مؤيدة قوية لسياسة صناعية"، لكن الولايات المتحدة وقفت مكتوفة الأيدي لفترة أطول مما ينبغي، بينما قامت دول أخرى ببناء صناعات أشباه الموصلات بدعم من إعانات وحوافز مالية ضخمة.

وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي دون وجود قطاع قوي لأشباه الموصلات خاص بها، مضيفة أن قانون الرقائق والعلوم الذي صدر العام الماضي سيساعد في عكس هذا الاتجاه وتصحيح المسار.

وقالت يلين: "نحن نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن التخلي عن إنتاج أشباه الموصلات، لأي غرض من الأغراض العملية، هو استراتيجية ذكية للولايات المتحدة.".