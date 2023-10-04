العالم اليوم - "بروج" و"تدوير" يوقعان شراكة لاكتشاف الفرص في إعادة التدوير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - وقعت شركة "بروج"، المدرجة في سوق أبو ظبي المالي، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً.

وتعتبر شركة "تدوير" التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، الشركة الحصرية المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تلتزم بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتسعى لتصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في تحقيق طموحات الاستدامة الوطنية.

وتم توقيع الشراكة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

ستقوم شركتي بروج و"تدوير" باكتشاف المزيد من الفرص في مجال الفرز المتقدم للبوليمرات المستهلكة لإعادة تدويرها ميكانيكياً في أبوظبي.

كما ستقوم الشركتان بتطوير نموذج أعمال مستدام أو نظام بيئي لضمان توفير مواد معادة التدوير وعالية الجودة من البوليمرات باستخدام تقنيات مختلفة.

وستقوم الشركتان معاً بوضع أطر عمل قياسية لتطوير أعمالهما بما يساعد على إيجاد فرص أعمال ذات قيمة مضافة من خلال الاستثمارات المشتركة المحتملة في الأصول الحالية والجديدة. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة بروج وتدوير الرائدة في القطاع ودعم طموحاتهم في مجال الاقتصاد الدائري.

وستعمل الشركتان أيضاً على دعم الأطر التنظيمية المحلية المتعلقة بالإدارة المستدامة والفعالة للبوليمرات المستهلكة. كما سيقوم الشريكان بإطلاق مبادرات وحملات عامة للجمهور لزيادة وعيهم حول أفضل الممارسات في إدارة البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها.

وقال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "التعاون مع شركة "تدوير" سيسهم في تعزيز وتنفيذ مبادرات أقوى في الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات. سنقوم معاً باكتشاف طرق مبتكرة لجمع البوليمرات وفرزها وإعادة تدويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع التزامنا المستمر بتحقيق رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. لطالما كانت الاستدامة وستبقى جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا وثقافتنا التي تمكّننا من الحد من المخاطر وتعزيز النمو الإيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة."

من جهته، قال م. علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "تدوير": " إن شراكتنا لا تتعلق فقط بمجال إعادة تدوير البوليمرات، بل أيضاً بإعادة اكتشاف مدى تأثيرنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. نحن ملتزمون بخلق ثقافة جديدة لنبني مستقبلاً أكثر إشراقاً واستدامة للجميع."

انطلاقاً من التزامها بدفع عجلة التدوير من أجل بيئة خالية من النفايات، رفعت بروج عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع شركات إعادة التدوير لتوسيع مجموعة منتجاتها من الحلول المستدامة إلى 18 شراكة في ثمان دول تخدم أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، ما يمثل علامة فارقة وإنجازاً كبيراً في طموحاتها نحو تحقيق استراتيجيتها لعام 2030.

وبصفتها شركة بتروكيماويات مسؤولة بما توفره من الحلول المستدامة، تتعاون بروج مع العملاء والموردين وشركاء سلسلة القيمة لمواجهة التحديات العالمية، مع وجود خارطة طريق شاملة للحد من الانبعاثات. كما تتعاون بروج أيضاً مع هيئة البيئة في أبوظبي في قضايا بيئية متعددة تتعلق بإدارة النفايات.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، قامت شركة "تدوير" بعقد شراكات مع كيانات عالمية رائدة في اليونان وإسبانيا والأردن وغيرها. وتساهم هذه الشراكات، التي تركز على تبادل المعرفة والخبرات، في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق مستقبل مستدام. كما يقوم شركاء "تدوير" بدور محوري في دعم الشركة لتطوير نظام متكامل في إدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.