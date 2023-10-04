العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يهبط بأكثر من 2% بضغط من أسهم الصناعة

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يهبط بأكثر من 2% بضغط من أسهم الصناعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر في ختام جلسة الأربعاء، مقتفيا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما.

وتراجع المؤشر 2.3 بالمئة ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهما بينما ارتفع 13 سهما.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5 بالمئة ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزا نسبة الاثنين بالمئة التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي الليلة الماضية 1.4 بالمئة وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5 بالمئة أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863 بالمئة الأربعاء.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على نيكي إذ انخفضت 4.9 بالمئة. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3 بالمئة.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خمسة بالمئة، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1 بالمئة.