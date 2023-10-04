العالم اليوم - مع بدء عام جديد.. هذه أفضل الأطعمة لطلاب المدارس

انتم الان تتابعون خبر مع بدء عام جديد.. هذه أفضل الأطعمة لطلاب المدارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - مع انطلاق العام الدراسي، وبدء التلامذة في العودة إلى مقاعدهم الدراسية، يتساءل الكثير من الأهالي عن كيفية إعداد وجبات صحية سريعة تكون مناسبة للمدرسة، وتؤمّن العناصر الغذائية اللازمة لنمو أولادهم.

وتقول أخصائية التغذية عميرة صالح، في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن الغذاء الصحي يعد أمراً ضرورياً لطلبة المدارس بمختلف فئاتهم العمرية كونها مرحلة أساسية يحدث فيها نمو بدني سريع، لذلك لا بد من الاهتمام بالتغذية، من خلال تأمين غذاء يحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تحتاجها عملية نمو الجسم، مشيرة إلى أن الاحتياجات الغذائية للتلامذة الأطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً، تختلف عن الاحتياجات الغذائية للتلامذة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

وبحسب عميرة فإن التلامذة الأصغر سناً عادة ما يحتاجون إلى سعرات حرارية أقل، مقارنة بما يحتاجه المراهقون، خصوصاً أثناء فترات نموهم السريعة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على متطلبات البروتين، التي عادة ما تكون قليلة لدى الطلبة الصغار، مقارنة بالمراهقين الذين يحتاجون للبروتين، الموجود في منتجات الألبان وزبدة الفول السوداني، لدعم نمو العضلات والتطور أثناء مرحلة البلوغ.

وشددت صالح على ضرورة أن تحتوي الأطعمة التي يصطحبها معهم الطلبة إلى المدرسة، على الكالسيوم الموجود في الجبن والسبانخ الذي يساعد في نمو العظام، والدهون الصحية مثل الجوز التي تساعد على تطور الدماغ، والفيتامينات والمعادن التي تحافظ على المناعة، إضافة إلى الألياف التي تحسن عملية الهضم، مشددة أيضاً على ضرورة وجود معدن الحديد في الأطعمة مثل التفاح وذلك بشكل خاص للفتيات المراهقات.

من جهتها دعت أخصائية التغذية تالا الخطيب في حديث لموقع "دوت الخليج" الأهالي، إلى الحرص على أن تجمع الوجبات المدرسية، بين ما يحب أن يتناوله أولادهم، وبين العناصر الغذائية التي تضمن لهم النمو السليم.

وبحسب الخطيب فإنه مع مراعاة عدم القدرة على إرسال بعض أنواع الأطعمة، نظراً لعدم إمكانية صمودها دون تبريد، أو حتى عدم ملاءمتها للجو المدرسي، فإن قائمة الأطعمة التي يمكن إرسالها إلى المدرسة، تصبح محدودة وضمن الخيارات التالية:

التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً:

استخدام خبر الشوفان أو القمح الكامل في عمل الساندويشات.

ساندويش من اللبنة والنعناع.

ساندويش من الجبنة (مختلف الأنواع) مع الخس.

ساندويش من الزعتر والزيت.

كعك بالحليب (مرة أسبوعياً).

فطائر صغيرة بالسبانخ.

جزر نيّئ أو خيار (يومياً)

حصة من الفوشار المحضّر في المنزل بطريقة صحّية.

ألواح شوكولا داكنة صغيرة (ثلاث مرات في الاسبوع).

حبّتين من الجوز يومياً.

موزة أو تفاحة دون تقطيع لمنع تعرّضها للتلف.

التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً: