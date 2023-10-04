العالم اليوم - مصر.. اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ3 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 01:21 مساءً - وقعت مصر وشركة سي2 إكس "C2X" التابعة لميرسك، اتفاقية إطارية جديدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

وتعاونت شركة ميرسك، وهي شركة شحن وخدمات لوجستية دنماركية، في سبتمبر مع مالك حصة الأغلبية فيها لتأسيس سي2 إكس كشركة جديدة لمتابعة مشاريع ضخمة للميثانول الأخضر بالقرب من قناة السويس في مصر وميناء هويلفا في إسبانيا، وكذلك في عدة مواقع أخرى.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، فإن المشروع يستهدف إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربون صفرية.

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 300 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر، وصولا إلى مليون طن سنويا باكتمال مراحل المشروع النهائية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "مصر تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته... وتنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، لخدمة قطاع تموين السفن على الأخص".