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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كفين مكارثي: "لست نادما على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي"، وفقا لوسائل إعلامية.

وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في الواقعة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرا” وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

وبالإضافة لما سبق، صوَّت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.