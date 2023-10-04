نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسيري: فخورون بتجاوب أبناء الجالية المصرية بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف النسيري، منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية، إن أعضاء الحملة يعملون على قدم وساق لحشد الجماهير المصرية الوطنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف النسيري، أن الحملة تضم بين أعضائها أهم الكفاءات المصرية المشتغلة بالعمل العام وأنهم جميعا على قلب رجل واحد من أجل نجاح أكبر حملة في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بها أكبر جالية مصرية بالعالم وذلك دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح منسق حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية، أننا في الحملة فخورون بهذا التجاوب منقطع النظير مع دعوتنا لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس إيمان أبناء الشعب المصري في المملكة بقائد مسيرة البناء والتنمية.

وأكد منسق حملة مواطن بالسعودية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا لجميع أعضاء الحملة في كل المدن السعودية وذلك للانطلاق مبكرا في الفعاليات الكبرى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية جديدة.