نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. ألمانيا ومصر تناقشان سبل التعاون في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يناقش ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين، غدًا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص "بالربط بين المياه والغذاء والطاقة" وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.

وتعد ألمانيا أحد أهم شركاء مصر في برنامج "نوفي"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي COP 27، لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".

جدير بالذكر أنه كان واضحًا بالفعل في يونيو الماضي أن إعلان النوايا هذا لم يتوقف عند الخطط النظرية، ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو.

وبدلًا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان.

ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.