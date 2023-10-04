العالم اليوم - مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - واصلت مبيعات المنازل الفاخرة، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أو تزيد في دبي، ارتفاعها في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ارتفاعا من 1.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".

وذكرت "نايت فرانك" في بيان الأربعاء أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريبا خمسة مليارات دولار بين يناير وسبتمبر هذا العام.

وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي.

ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار قوية بدعم من طلب روسي وقواعد الإقامة الميسرة.

وقال فيصل دوراني الشريك في نايت فرانك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا فيها "الطلب على المنازل الفاخرة في دبي يظل قويا كما يظل المعروض أقل من الطلب".

ووصل العدد الإجمالي للمنازل التي تبلغ قيمتها ما يزيد على عشرة ملايين دولار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر لمستوى قياسي هو 277 في دبي. وأشارت الشركة إلى أن ذلك يبني على مكانة دبي بين أسواق تلك الصفقات لتتصدر النصف الأول متفوقة على نيويورك وهونغ كونغ ولندن.

وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن تلك الأنشطة هيمن عليها المشترون نقدا.

وعن موقف الأسعار، قال دوراني: "شهدنا ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار خلال الدورة الثالثة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ على مدى تسعة أرباع متتالية. وكانت المناطق الرئيسية في دبي، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، هي الأبرز في هذه الدورة. حيث حققت هذه المناطق زيادة في القيم العقارية وهي أعلى بنسبة 15.9 بالمئة مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي".