العالم اليوم - "قهوة بلا حبوب".. منتج جديد لمحاربة ظاهرة تدمر البيئة

انتم الان تتابعون خبر "قهوة بلا حبوب".. منتج جديد لمحاربة ظاهرة تدمر البيئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - تطرح شركة ناشئة مقرها مدينة سياتل الأميركية ومدعومة من بعض المستثمرين في شركة "بيياند ميت"، أول قهوة خالية من الحبوب في العالم هذا الأسبوع في إطار سعيها لخفض الأثر البيئي لهذا المشروب الشهير.

ولفت هذا الابتكار انتباه المستثمرين، الذين ضخوا 51.6 مليون دولار في شركة "أتومو" لصناعة القهوة أملا في أن يحقق مشروبها الجديد نجاحا كبيرا مع المستهلكين.

والمشروب مصنوع من أطعمة ذات قيمة غذائية عالية ومكونات معاد تدويرها لتحاكي قوام القهوة.

وأظهرت دراسات أنه بحلول عام 2050 قد تصبح نصف الأراضي المستخدمة حاليا في زراعة حبوب البن غير منتجة بسبب تغير المناخ.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، تواجه مزارع البن تحديات وتتسبب في تدمير الغابات بحثا عن مناخ أكثر برودة.

وقال آندي كليتش الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "أتومو" قبل إطلاق الشركة للقهوة الخالية من الحبوب في مهرجان نيويورك للقهوة يوم الجمعة: "القهوة تتسبب في إزالة الغابات بمعدل ينذر بالخطر، بما يقترب من عشر حدائق مركزية في نيويورك يوميا".

وأضاف "نتحدث عن آلة، آلة صنع القهوة التي لا تتوقف أبدا، وتبحث دائما عن المزيد من الأراضي، وهذا ما نحاول منعه".

وتقول شركة "أتومو" إن "قهوتها الباردة الخالية من الحبوب تقلل انبعاثات الكربون بنسبة 93 بالمئة وتستخدم مياها أقل من القهوة العادية بنسبة 94 بالمئة".

وتستهدف شركة "أتومو" المقاهي في البداية بدلا من المتاجر وسلاسل الأسواق التجارية الكبرى وستبيع البن المحمص بسعر 20.99 دولار لنصف الكيلو مقابل ما بين 10 إلى 14 دولارا يدفعها المقهى الأميركي العادي لنفس الكمية.