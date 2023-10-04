العالم اليوم - أدنوك ترسي عقدا بـ400 مليون دولار على شركة تابعة لبيكر هيوز

انتم الان تتابعون خبر أدنوك ترسي عقدا بـ400 مليون دولار على شركة تابعة لبيكر هيوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:21 مساءً - أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، الأربعاء، عن ترسية عقد بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار)، على شركة "نوفو بيجنوني إنترناشيونال" التابعة لشركة "بيكر هيوز"، من أجل توريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة.

وبحسب البيان، تعتمد سلسلة الإنتاج في المشروع على تقنية "بيكر هيوز" الموفرة للطاقة، وتتضمن ضواغط يتم تشغيلها باستخدام محركات كهربائية بسعة 75 ميغاوات.

ستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، بحسب بيان أدنوك.

ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وسيساهم المشروع عند اكتماله في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

وقالت "أدنوك" إن ترسية العقد الجديد يؤكد التزام الشركة بتسريع تنفيذ خططها لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات.