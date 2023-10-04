رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: نتصدى للشائعات وتشويه الإنجازات

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا تتواصل مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة في كل النمسا وذلك لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بازينة، أنه في الفترة الأخيرة نشطت الجماعات الكارهة لمصر بشكل ملفت، وتقوم هذه الجماعات المأجورة بتشويه كافة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقوم ببث الإشاعات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن الحملة تعمل بكامل طاقتها منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه الرسمي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن الحملة تواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية.

وطالب بازينة، أبناء الجالية المصرية في النمسا بالنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة ليؤكدوا للشعب النمساوي والشعوب الأوروبية مدى التفاف الشعب المصري في الخارج كما في الداخل حول زعيم الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.