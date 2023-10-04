نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الفلبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة نحو الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (3:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.