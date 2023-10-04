العالم اليوم - أزمة الهدف الملغي مستمرة.. كلوب يطلب "إعادة مباراة توتنهام"

انتم الان تتابعون خبر أزمة الهدف الملغي مستمرة.. كلوب يطلب "إعادة مباراة توتنهام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - دعا المدرب الألماني يورغن كلوب، بشكل مثير للجدل، إلى إعادة مباراة ليفربول مع توتنهام بعد الخطأ الكبير من طاقم تقنية الفيديو، الذي ألغى هدفا صحيحا لليفربول.

وسجل الجناح الكولومبي لفريق ليفربول هدفا لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل بسبب خطأ كبير من قبل طاقم "الفار"، وهو ما اعترفت به لجنة الحكام مؤخرا.

الأربعاء، انفجر يورغن كلوب وعبر عن غضبه من الأحداث، فقال: " كشف المحادثة التي دارت لحظة القرار لم يغير أي شيء".

أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك حلول لهذا الخطأ. أستطيع أن أقول على الفور، على الرغم من أن بعض الناس لا يريدون مني أن أقول، ليس كمدرب لليفربول، بل كشخص محب لكرة قدم، فإن الحل الوحيد يجب أن يكون إعادة المباراة".

وأضاف: "شيء من هذا القبيل لم يحدث قط. ولهذا السبب أعتقد أن الإعادة ستكون الفعل الصحيح".