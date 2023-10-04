نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، أن "أكثر من 300 مستوطن اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند أبوابه الخارجية".

وأوضحت أن "شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية، ومنعت دخول الشبان إلى المسجد".

ووفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" اليوم، "عززت شرطة الاحتلال من تواجدها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة خلال العيد اليهودي".

وأضافت الوكالة، "يواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين في عيد "العرش"، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه".