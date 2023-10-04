العالم اليوم - ترامب يتعهد بالعودة إلى الييت الأبيض وإنهاء "الظلام"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بالعودة إلى البيت الأبيض رئيسا للبلاد.

جاء ذلك قبيل مثوله أمام المحكمة لليوم الثالث على التوالي على ذمة قضايا احتيال تجاري. وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات ترامب: سأعود للرائسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد.

قمت بسداد كامل الأموال التي اقتضرتها من البنوك.

الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة الولايات المتحدة عظيمة من جديد.

العدالة لا يجب أن تسخدم كسلاح سياسي.

رفض محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين أمر غير مسبوق.

في استطلاعات الرأي حصلت على 55 في المئة من تأييد الأميركيين.

ما يحدث في بلدنا شبيه بما يحدث في الدول الفاشلة.

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