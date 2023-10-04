نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أذربيجان في القاهرة لـ "الفجر": نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر ومفتي الجمهورية يزورها هذا الشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الخان بولوخوف، سفير أذربيجان في مصر إنه بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الأخيرة لأذربيجان قام رئيس مجلس النواب الأذري بزيارة مصر في شهر فبراير الماضي، ومن بعده زار وزير الخارجية الأذرية مصر في نفس الشهر، لبحث سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

وصرح السفير الخان في حديثه لـ "الفجر" عن زيارة شيخ الإسلام الله شكور باشازاده، رئيس إدارة مسلمي القوقاز ومفتي جمهورية أذربيجان، هذا الشهر مع وفده.

وأشار السفير إلى أن أذربيجان تسعى للتعاون مع مصر في كل المجالات مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى زيارة رجال الأعمال الأذريين لمصر هذا العام، بهدف تعزيز سبل التعاون والاستثمار المتبادل، فيما زار وفد من رجال الأعمال المصريين أذربيجان للهدف ذاته.

وأضاف السفير الخان مؤكدا أن العلاقات بين مصر وأذربيجان ستتطور خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك مباحثات عديدة بين البلدين ومشروعات قادمة، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية والحرب بين أرمنيا وأذربيجان أثرت على علاقاتهم الخارجية مع الدول في كل المجالات.

وأكد السفير أن فتح المجال البري بين أذربيجان وتركيا وتطور العلاقات بين تركيا ومصر ستعود على بالنفع على تطوير التبادل التجاري والعلاقات المصرية الأذرية، لتتحسن العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وأشار السفير إلى فتح المجال البري سيسهل من وصول المنتج المصري من مصر إلى تركيا وأذربيجان والصين، مما يسهل من عمليات التبادل التجاري، ويحسن العلاقات الاقتصادية على مستوى واسع بين البلدين.

وقال السفير إن من مصلحة أرمينيا أن تبذل جهدها لإرساء السلام بينها وبين أذربيجان، فباكو علاقتها جيدة جدا بجيرانها وهي وسيلة اتصال لتحسين الاقتصاد في أرمينيا والدول المجاورة.

وأكد السفير أن السياسة الخارجية الأذرية تسعى لحل المشكلات المتعلقة الاقتصادية لها وللدول المجاورة، مشيرا إلى أنه يدعو أرمينيا لنهج نفس الاتجاه لتحسين والنهوض بالاقتصاد الأرمني.

وحول الوضع في أذربيجان والتوتر مع أرمينيا، قال السفير إن بلاده تسعى إلى السلام، وتناشد مصر ودول العالم للمساهمة في إرساء السلام في المنطقة.

وأكد السفير أن بلاده قررت إعطاء الجنسية الأذرية للأرمن الذين يرغبون في الاستقرار والإقامة في بلدهم أذربيجان، كما أن الدولة على استعداد لاستقبال أي مواطن غادر كاراباخ ويرغب في العودة مرة أخرى.

وعن إقليم كاراباخ، قال السفير إن جمهورية أذربيجان بدأت عملًا ملموسًا فيما يتعلق بإعادة إدماج السكان الأرمن الذين يعيشون في منطقة كاراباخ، مشيرا إلى أن إعادة الإدماج تتم على أساس الدستور والقوانين والالتزامات الدولية لجمهورية أذربيجان وفي إطار سلامة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها.

وأشار السفير إلى أن المساواة في الحقوق والحريات، بما في ذلك الأمن مكفولة للجميع بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني أو اللغوي.

وأكد السفير أن إدارة المناطق التي يسكنها السكان الأرمن ستتم من خلال مكاتب الممثلين الخاصين لرئيس جمهورية أذربيجان ويجوز للمقيمين أن يشاركوا في عمل مكاتب الممثلين الخاصين، ووفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان، يتم تشكيل البلديات عن طريق الانتخابات.

ولفت السفير إلى أن معالجة قضايا المواطنة للمقيمين ستتم على أساس الإجراءات ذات الصلة ووفقا للدستور والتشريعات في جمهورية أذربيجان.

وأكد السفير اكتمال عملية نزع السلاح والحل، فقد تم جمع كافة الأسلحة من السكان، وأصبحا هيئات الشؤون الداخلية لجمهورية اذربيجان مسؤولة عن ضمان النظام العام وأمن السكان في المنطقة، مشيرا إلى أنه يجوز تجنيد السكان في هيئات الشؤون الداخلية.

وأكد السفير أن جمهورية أذربيجان تضمن حق سكان الإقليم في الحفاظ على ثقافتهم وخصائصهم العرقية والثقافية وتطويرها، وحرية الدين وحماية المعالم الثقافية والدينية مكفولة، فيما سيتم خلق الفرص لاستخدام اللغة الأرمنية وستستمر الاتصالات مع ممثلي السكان الأرمن فيما يتعلق بإعادة الإدماج.