العالم اليوم - رسميا.. مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 07:23 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ملف "المغرب - إسبانيا - البرتغال"، هو المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030، وبذلك يمنح لهم حق التنظيم.

ومن جهته، أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بلاغ للديوان الملكي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

هذا يعني أن استضافة المغرب للمونديال أصبحت حتمية.

وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".

فيما يلي بلاغ الديوان الملكي:

يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة، للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربي عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.