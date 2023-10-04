العالم اليوم - هبوط مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر هبوط مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 07:23 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 414.1 مليون مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بتراجع قدره 400 ألف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 132 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض 463 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 6.5 مليون برميل إلى 227 مليونا، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 200 ألف.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.8 مليون، مقابل توقعات بانخفاضها 300 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.96 مليون برميل يوميا.