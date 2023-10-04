العالم اليوم - سوناك يريد بريطانيا خالية من التدخين بحلول 2040

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، ء حظر شراء السجائر على الأجيال الأصغر سنا، وهي خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضا من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم.

ومن شأن هذه المقترحات، في حالة إقرارها لتصبح قانونا، أن تجعل المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب. وتدرس الدنمارك اتخاذ خطوة مماثلة.

وأشارت وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات إلى أن من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام2040.

وقال سوناك أمام مؤتمر حزب المحافظين عن المقترح الجديد "لنتُباع السجائر بشكل قانوني للشاب الذي يبلغ من العمر الآن 14عاما".

وبموجب خطته لمكافحة التدخين، قال سوناك إنه سيتم رفع سن التدخين بمقدار عام واحد سنويا، مما يعني أن جيل الشباب يمكن أن ينشأ "بدون تدخين"، مما يترتب عليه تحسن الحالة الصحية في البلاد.

وأوضحت الوثيقة الموجزة أن الحكومة ستجري مناقشات بشأن تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية بحيث لا يمكنها استهداف الأطفال بعد الآن، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضا في تنظيم تعبئة السجائر الإلكترونية وعرضها.

ويشبه حظر التدخين المقترح الحظر الذي فرضته نيوزيلندا العام الماضي، والتي أصبحت أول دولة تمنع من ولدوا في عام 2009 أو بعده من شراء السجائر بشكل قانوني. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في عام2027.

وقال سوناك إن التدخين يكلف الهيئات الصحية في بريطانيا 17مليار جنيه استرليني (20.6 مليار دولار) سنويا، وأن الوفيات الناجمةعن السرطان قد تنخفض بمقدار الربع إذا توقف الناس عن التدخين.

ومن شأن هذه السياسة أن تلحق الضرر بالشركات التي تجني جزءاكبيرا نسبيا من أرباحها من أنشطة مرتبطة بالسجائر في بريطانيا،وبالتحديد شركتا اليابان للتبغ وإمبريال براندز.

وانخفضت أسهم إمبريال براندز 1.5 بالمئة بحلول الساعة 1209بتوقيت جرينتش إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022، في حينتراجعت أسهم شركة بريتيش أمريكان توباكو الأقل تأثرا بالسوقالبريطانية بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم تعلق شركة إمبريال براندز وشركات التبغ المنافسة على الفورأو رفضت التعليق.