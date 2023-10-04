العالم اليوم - إيرادات مصر السياحية تقفز إلى 13.6 مليار دولار العام الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة، حيث تشهد البلاد ازدهارا في القطاع المدر للعملة الصعبة، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6 بالمئة لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر يونيو، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6 بالمئة.

ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر التي تعاني من ضائقة مالية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي المصري.

وتستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بحسب تصريحات وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، لوكالة أسوشيتد برس، الشهر الماضي.

وقال عيسى في المقابلة: "إننا نشهد طلبا لا مثيل له، وطلبا غير مسبوق على السفر إلى مصر".