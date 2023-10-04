"سي إن إن": واشنطن تنقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - صرح عدد من المسئولين الأمريكيين، بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية.

نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية لأوكرانيا

ووفقا للمسئولين، يمكن أن تساعد هذه الخطوة على تخفيف بعض النقص الحاد الذي يواجه الجيش الأوكراني في الذخائر، بينما ينتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت "سي إن إن" عن المسئولين قولهم، إن القيادة المركزية الأمريكية ستعلن نقل المعدات العسكرية في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري.

ويشار إلى أن السلطات القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لتسهيل نقل هذه الأسلحة غير محددة، إذ إن الأمم المتحدة تشترط تدمير الأسلحة المصادرة أو تخزينها.

وكانت إدارة بايدن منذ أشهر تدرس كيفية إرسال الأسلحة المخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين بشكل قانوني.

وفي يناير الماضي، اعترضت البحرية الأمريكية والفرنسية سفينة في خليج عمان زُعم أنها كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن. وعثر على متنها على أكثر من ثلاثة آلاف رشاش و578 ألف طلقة و23 صاروخا موجها مضادا للدبابات.

ومن الجدير ذكره، أن الدول الغربية تواجه في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مشاكل في استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وفي بداية الأسبوع الجاري، كتبت صحيفة "التلجراف"، نقلا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن بريطانيا نقلت بالفعل إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها تقديمها، ووفقا له، تعاني لندن من نقص في أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.