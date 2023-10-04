بيت العائلة المصرية بهولندا: لا بديل لنا عن السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إنه يفخر بالانتماء إلى حملة مواطن لدعم مصر، التي تعمل تحت شعار "كن مع الوطن"، من أجل دعم وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسيةجديدة.

وأضاف السلاموني، أن المصريين في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن وفي تاريخ المنطقة والعالم، لذلك فهم يرشحون ويؤيدون بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاختيار الوحيد لكل مصري وطني من أبناء الجالية المصرية في هولندا،

لأنه الأنسب لحكم مصر.



وأكد رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، أن بيت العائلة المصرية في أمستردام بالتعاون مع حملة مواطن وقياداتها وأعضاء الجالية سينظمون فعاليات مختلفة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك العمل على حشد وحث أبناء الجالية للتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري، وأن يكون لهم دور في نهضة وبناء وطنهم الأم.