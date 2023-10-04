الإطاحة بـ4 إرهابيين في كركوك والسليمانية

الإطاحة بـ4 إرهابيين في كركوك والسليمانيةاعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء، أربعة إرهابيين من تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية متفرقة في محافظتي كركوك والسليمانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان له القول: "إن قواته نفذت سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد وألقت القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عمليتين منفصلتين في محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى إعتقال أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية.. مؤكداً على مواصلة متابعة فلول "داعش" وتجفيف منابع الإرهاب.