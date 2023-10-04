مصرع 7 أشخاص في حادث اختناق شمالي الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حادث اختناق بمطحنة للذرة في قرية شينجبينج في محافظة ووتاي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، عن السلطات المحلية قولها "إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون عندما دخل شخص إلى بئر التغذية لمرفق تجفيف بالمطحنة المتوقفة عن العمل منذ بداية العام الجاري، وفقد الاتصال معه، ومع دخول ستة أشخاص إلى البئر في محاولة لإنقاذه تم إخراجهم لاحقا من المرفق، ونقلهم رجال الإطفاء والمنقذون إلى المستشفى على وجه السرعة، لكنهم توفوا".