العالم اليوم - وزير الخارجية التركي: منفذا تفجير أنقرة جاءا من سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:25 مساءً - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء، إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مباني حكومية تركية في أنقرة في مطلع الأسبوع دخلا تركيا عبر سوريا.

وفي إطار الرد التركي، قال فيدان إن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف "نوصي أي أطراف ثالثة بالابتعاد عن المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. رد قواتنا المسلحة على الهجوم سيكون دقيقا للغاية".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب بمثابة جناح لحزب العمال الكردستاني.