العالم اليوم - 6 أشهر من الحرب.. كيف تأثر الوضع الصحي في السودان؟

انتم الان تتابعون خبر 6 أشهر من الحرب.. كيف تأثر الوضع الصحي في السودان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، عن تداعيات "كارثية" جراء استمرار الصراع المُسلّح في السودان بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المنظري في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن السودان كان يعاني بالفعل قبل الحرب من هشاشة وضعف حقيقي بالنظام الصحي، جراء ضعف التمويل المالي ونقص الكوادر الطبية، ليأتي النزاع الراهن ليفاقم الأزمة الصحية خاصة مع استهدافه المنشآت الصحية والبنى التحتية والخدمات مثل محطات المياه والأبنية ما ساهم في التأثير على المسكن والغذاء.

وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصا في قصف جوي وأرضي طال عدد من أحياء الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء؛ كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ وتسببت في مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.

وخلقت الحرب أزمة إنسانية طاحنة، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.

وحدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تداعيات الحرب المستمرة على الوضع الصحي والإنساني، في عدد من النقاط بالقول:

تسببت الحرب في توقف 70 بالمئة من المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق النزاع الرئيسية، فضلًا عن تأثر نحو 20 بالمئة من المؤسسات الطبية البعيدة عن النزاع بشكل حاد.

كما ارتفعت مستويات سوء التغذية ارتفاعًا هائلًا في الآونة الأخيرة، فهناك أعداد كبيرة من الأطفال بما يقترب من 100 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية.

توقفت الكثير من برامج تطعيم الأطفال، فضلًا عن التأثير الكبير على جهود التقصي والمتابعة لمختلف الأمراض والأوبئة، على الرغم من تأثر السودان بموسم الأمطار الغزيرة، الذي يتسبب في زيادة الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك.

هناك 4 ملايين سيدة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية، فضلًا عن وجود 4.5 مليون نازح داخل السودان خاصة في مناطق الصراع.

مئات الآلاف من السودانيين نزحوا خارج السودان إلى البلدان المجاورة ويحتاجون لرعاية صحية.

تحذير من الكوليرا وحمى الضنك

يأتي ذلك في الوقت الذي حذَّر مسعفون في السودان من تفشي الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في البلاد، بسبب بدء هطول الأمطار الموسمية وتأثير الحرب المستعرة.

وأكدت السلطات الصحية رصد حالات إصابة بالكوليرا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وقالت إن أول حالة رصدت في ولاية القضارف أواخر أغسطس.

ووفق بيان رابطة للأطباء في السودان، تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم، في الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف سبتمبر.

وأوضحت أن "هناك أسباب ساهمت في انتشار المرضين، منها تلوث مياه الشرب من جثث غير مدفونة، إضافة إلى النفايات، ونقص التجهيزات في الخدمات الطبية قبل موسم الأمطار".