العالم اليوم - وزير الدفاع العراقي يصل تركيا بعد تفجير أنقرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:27 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع ثابت العباسي وصل إلى أنقرة، وقالت وسائل إعلام تركية إنه سيلتقي بنظيره التركي يشار جولر.

وشنت تركيا ضربات جوية في شمال العراق على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور. وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مبان حكومية في العاصمة التركية صباح يوم الأحد. وقتل المهاجمان وأصيب شرطيان. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته. وندد العراق بالضربات الجوية التركية، وقال رئيسه عبد اللطيف رشيد إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة. وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتنفذ بانتظام ضربات جوية في شمال العراق. كما أرسلت تركيا قوات خاصة وأقامت قواعد عسكرية على الأراضي العراقية لدعم هجماتها.

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