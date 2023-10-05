نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مركبة لمستوطنين في طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على مركبة لمستوطنين في طولكرم، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.