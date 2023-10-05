العالم اليوم - للمرة الثانية في 24 ساعة.. مسيّرة تركية تقصف الحسكة السورية

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية في 24 ساعة.. مسيّرة تركية تقصف الحسكة السورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - شنت طائرة تركية مسيّرة، الأربعاء، غارة استهدفت موقعا في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق ما أورد مراسلنا.

وهذه الغارة هي الثانية التي تشنها تركيا، خلال 24 ساعة، على مدينة الحسكة التي تقع ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي عمودها الفقري قوات كردية.

وأفاد مراسلنا بأنه سُمع دوي انفجار بالقرب من حي المشيرفة في الحسكة.

وبحسب شهود عيان شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار.

وقالت مصادر محلية إن طائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا عسكريا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية في المكان.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن تسجيل إصابات أو أضرار.

وكانت طائرة مسيرة تركية قصفت، الثلاثاء، معملا لمواد البناء في بلدة صفية قرب الحسكة بثلاث قذائف أسفرت عن وقوع 4 إصابات.

وكانت تركيا قد أغارت، عبر طائرات مسيّرة، على مواقع لـ"قسد" في الحسكة، في سبتمبر الماضي.

وفي أعقاب تفجير وقع في أنقرة، قبل أيام، أطلقت تركيا حملة ضد حزب العمال الكردستاني في داخل البلاد والعراق وسوريا.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مبان حكومية تركية في أنقرة دخلا البلاد عبر سوريا.

وذكر فيدان أن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.

وبدأت الحكومة التركية حملة أمنية داخل البلاد ضد حزب العمال الكردستاني، ودخل على خط الحملة الجيش التركي الذي شن ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير أكثر من 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني، إلى جانب عمليات قصف طالت أهدافا في سوريا.