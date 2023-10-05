العالم اليوم - أوكرانيا.. إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية من أصل 29

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا.. إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية من أصل 29 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 مسيرة من إجمالي 29 أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دُمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد بوسط البلاد.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية "العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروع المناطق الوسطى أيضا".

وأضافت أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد وتم إخماد الحريق الناتج عن القصف. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقع 57 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة، وأطلق الجيش الروسي 5 صواريخ ونفذ 60 غارة جوية، و47 هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والأعيان المدنية.

قصف أوكراني على كورسك وبريانسك

في المقابل نفذ سلاح الجو التابع للقوات الاوكرانية 13 غارة على مناطق تمركز عسكريين وأسلحة ومعدات عسكرية روسية.

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية إصابة امرأة في قصف أوكراني استهدف المنطقة.

وأضاف المسؤول الروسي أن عدة مبان وسيارات تضررت من جراء القصف.

وأكد الحاكم أن مسيرات روسية استهدفت منشأة للبنية التحتية في المقاطعة أسفرت عن عطل في الكهرباء استمرت لساعات، كما تسبب قصف أوكراني على بلدة بمقاطعة بريانسك إلى انقطاع للتيار الكهربائي.

شويغو يتفقد التدريب القتالي للعسكر

من ناحية ثانية، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنظيم التدريب القتالي للعسكريين والمتطوعين في مناطق التدريب بالمنطقة العسكرية الجنوبية.