نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذربيجان تعلن اعتقال رئيس ناغورني كاراباخ الانفصالي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الخميس، اعتقال رئيس ناغورني كاراباخ الانفصالي السابق، وفقا لوسائل إعلامية.

وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".