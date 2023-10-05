العالم اليوم - قاعدة دائمة جديدة للأسطول الروسي على ساحل أبخازيا

انتم الان تتابعون خبر قاعدة دائمة جديدة للأسطول الروسي على ساحل أبخازيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.

وقال رئيس أبخازيا أصلان بجانيا، إنه ستظهر قاعدة دائمة جديدة لسلاح البحرية الروسية على ساحل البحر الأسود في هذه الجمهورية.

وأشار بجانيا إلى أنه تم التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص بين روسيا وأبخازيا.

وأضاف: "لقد وقعنا على اتفاقية حول ذلك. في المستقبل القريب ستظهر قاعدة دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوتشامشيرا في أبخازيا".

وذكر رئيس أبخازيا، أنه قام شخصيا بتفقد إحدى السفن الصاروخية الروسية الصغيرة.

في الوقت الراهن، توجد في مدينة أوتشامشيرا قاعدة لسفن الدوريات التابعة لخفر السواحل الروسي. وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2017.

وقد تمت مناقشة خطط إنشاء قاعدة لسفن أسطول البحر الأسود في ميناء أوتشامشيرا الأبخازي في أوائل عام 2009.

وفي الفترة من 21 أغسطس إلى 1 سبتمبر من هذا العام، جرت تدريبات جوية عسكرية تكتيكية وخاصة مشتركة مع روسيا في أربع مناطق في أبخازيا.