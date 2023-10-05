العالم اليوم - المفوضية توافق على خطة إيطالية بـ957 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - بموجب قانون مساعدة الدول الأوروبية الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، قررت المفوضية الأوروبية، الموافقة على خطة إيطالية بقيمة 910 ملايين يورو (حوالي 957 مليون دولار) تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافي والمرونة (RRF) لدعم تنمية الصناعات الزراعية، بما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة من خلال تعزيز قطاع زراعي ذكي وتنافسي ومرن ومتنوع.

وبحسب بيان صحفي لـ المفوضية الأوروبية، فأن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029، جزئيا من قبل RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على استمرارها واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.

وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية.

وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.

وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60 بالمئة من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.