العالم اليوم - مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة جنود إسرائيليين في مخيم طولكرم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي، خلال مداهمة للجيش في الضفة الغربية يوم الخميس.

كانت هذه أحدث حالات الوفاة في موجة من العنف استمرت لعدة أشهر في الأراضي الفلسطينية.

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت مداهمة في مخيم طولكرم للاجئين في ساعات الصباح الباكر.

ونقلت الأسوشيتد برس عن الجيش الإسرائيلي إن الجنود تعرضوا لإطلاق النار، وأن القوات أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين.

وأضافت أن خمسة من ضباط شرطة الحدود أصيبوا في الاشتباكات.

وفي وقت لاحق، أعلنت حركة حماس أن الرجلين عضوان فيها.

هذا الحادث هو الأحدث في دوامة العنف التي تجتاح الأراضي المحتلة منذ أكثر من 18 شهرا.

يشن الجيش الإسرائيلي غارات شبه ليلية على البلدات الفلسطينية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اشتباكات دامية مع السكان.

وقُتل ما يقرب من 200 فلسطيني بنيران إسرائيلية حتى الآن هذا العام في الضفة الغربية، وفقًا لإحصاء وكالة الأسوشيتدبرس، وهو أعلى عدد من القتلى منذ سنوات.

وتقول إسرائيل إن معظم القتلى من المسلحين، لكن شباناً يرشقونها بالحجارة كانوا يحتجون على التوغلات، فضلاً عن المارة الأبرياء، قُتلوا أيضاً.

أدت الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا منذ بداية عام 2023.