العالم اليوم - جبل مون بلان.. أعلى قمة أوروبية تنخفض وهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر جبل مون بلان.. أعلى قمة أوروبية تنخفض وهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:22 مساءً - بلغ ارتفاع مون بلان، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805,59 مترا بعد قياسه في سبتمبر، في رقم أتى أدنى بـ2.22 مترا عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المسّاحين الفرنسيين.

وتسلّق نحو عشرين شخصا مجهّزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل مون بلان في منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءا من العام 2001.

وترمي هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في أوت سافوا والتي تضمّ اليوم عددا كبيرا من الشركاء.

وقال رئيس الغرفة جان دي غاريه، خلال مؤتمر صحافي في شاموني: "أُعلن أن ارتفاع مون بلان هذا العام بلغ 4805,59 مترا"، مضيفا: "سُجل انخفاض بـ2.22 مترا عن رقم العام 2021".

وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية".

وقال دي غاريه "هل شهدنا تباينا كبيرا كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم"، موضحا أن الفارق "يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف".

وتابع: "قد يُصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين" عندما نقيس ارتفاعه مجددا.