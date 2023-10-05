ألمانيا تعيد تنشيط ثلاثة مصانع للفحم استعدادا لفصل الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - سمحت وزارة الاقتصاد الألمانية بإعادة تنشيط ثلاث محطات تعمل بالفحم لضمان إمدادات الطاقة هذا الشتاء، حسبما قالت صحيفة "لابوث دى جاليسيا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ، التي شكلها ائتلاف من الديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين والمدافعين عن البيئة، اختارت حرق المزيد من المعادن لتوفير الغاز في الأشهر الباردة. يتم إدراج الهيدروكربون في السوق الهولندية (TTF)، المؤشر في أوروبا، بسعر 37 يورو لكل ميجاوات في الساعة (MWh)، بعيدًا عن 300 يورو تقريبًا التي أغلق عندها عند ذروته التاريخية في 26 أغسطس 2022 ، بسبب خفض الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعى.

وبحسب السلطات الألمانية، فإن هذه المصانع التابعة لشركتي RWE AG وLEAG، ستكون متاحة لتلبية الطلب في أوقات الذروة، عندما قد يحدث انقطاع أو انقطاع للتيار الكهربائي. ومنذ أبريل الماضى ، لم يعد لدى البلاد مصدر توليد احتياطي لتغطية انقطاع مصادر الطاقة المتجددة لأن الحكومة أصدرت قرارا بإغلاق آخر المفاعلات النووية التي كانت لا تزال قيد التشغيل، مما يحد من بدائل الطاقة، والمساس بأمن الإمداد.

منذ نهاية الوباء، عكست ألمانيا الاتجاه النزولي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد يؤدي قرار إطالة أمد حرق الفحم إلى تعريض تحقيق أهداف إزالة الكربون بحلول عام 2030 للخطر. وقد التزمت الحكومة بالسعي إلى اتخاذ تدابير للتعويض عن الزيادة في استخدام الوقود الأحفوري في الصيف.