نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصريو فرنسا يتوافدون لتوثيق توكيلات للسيد الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في فرنسا على الذهاب إلى القنصلية المصرية بباريس وذلك لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح.

وقال صالح فرهود مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في فرنسا، إن أبناء الجالية المصرية في فرنسا يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فرهود، أن حملة مواطن في فرنسا تعمل على قدم وساق لحشد أبناء الجالية المصرية للتوجه إلى صناديق الاقتراع أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وهي الأيام المحددة للتصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية.

وأكد مسؤول حملة مواطن في فرنسا على أن الحملة تواجه بكل عزيمة وإصرار جماعة الإخوان الإرهابية وأن النصر سيكون حليفنا لأننا على الحق وندعم الرئيس السيسي الذي حقق إنجازات كبيرة يشهد بها كل منصف.