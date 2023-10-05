نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون إبداء أسباب.. استقالة "العلياوي" المستشار الأقدم للرئيس العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم عبد الله العلياوي، المستشار الأقدم للرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بالاستقالة من منصبه دون ذكر أسباب.

وأعرب حسن الجنابي، وزير الموارد المائية العراقي السابق، عن تقديره لعبد الله العلياوي، واصفا إياه بأنه "مؤرخ من الطراز الأول" وشخص محترم وصادق وحريص، مؤكدا أنه كان يمثل رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء في حكومة العبادي.

وأشاد الجنابي، بنشر العلياوي كتابا توثيقيا مهمًا عن الحقبة التي عاصرها، يوثق فيه القرارات الحكومية وكواليسها خلال فترة حساسة.

وأضاف الجنابي، أنه يعلم أن عبد الله العلياوي قاد بمفرده حملة رئيس الجمهورية الحالي للرئاسة، ونجح في ذلك على الرغم من الظروف والتحديات التي كانت موجودة.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة الماضي، إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد.