نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع التركية تدمر 58 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات جديدة شمالي العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تدمير 58 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات جديدة شمالي العراق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وقالت ‏وزارة الداخلية التركية، إن انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية.

