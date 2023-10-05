نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى السادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، التهنئة إلي جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا؛ بمناسبة الاحتفال بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

‎وأكدت السفيرة فوزية زينل، أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد على الدوام تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات، في ظل الروابط والأواصر التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

‎وأشادت سفيرة البحرن بالقاهرة، بما تشهده العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون الثنائي من تطور ونماء بين البلدين في مختلف المجالات، منوهة بسعي البلدين وحرصهما على توطيد علاقاتهما بما يحقق المزيد من الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونوهت بجهود حكومتي البلدين للعمل على الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك إلى آفاق أشمل بتوجيهات من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

‎وشددت زينل، على ثقتها في أن العلاقات البحرينية المصرية ستشهد على الدوام تطورا ونماء على كافة الأصعدة والمستويات، معربة عن خالص تمنياتها لمصر العزيزة والغالية على قلب كل مواطن عربي، وللشعب المصري الشقيق، أن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.