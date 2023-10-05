العالم اليوم - المونديال.. الإمارات تهنئ المغرب وتؤكد دعمها للملف السعودي

انتم الان تتابعون خبر المونديال.. الإمارات تهنئ المغرب وتؤكد دعمها للملف السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 05:19 مساءً - هنأت دولة الإمارات، يوم الخميس، المغرب بالفوز باستضافة مونديال 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال. ورحبت بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2023.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن "المملكة المغربية الشقيقة قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات على ثقة بأنّ "المملكة مع إسبانيا والبرتغال ستقدّم للعالم حدثاً مبهراً، مهنّئة المغرب ملكاً وحكومة وشعباً بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويّاً".

وأعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان السعودية نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن "المملكة تمتلك الإمكانيات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في كافة المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم".

وأشارت إلى أن "المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".